Parte una nuova iniziativa dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio ER sulla nostra pagina Facebook! Si chiama Scatto dal paesaggio ER e prenderà avvio da domani 1^ maggio 2020.

Ogni mese verrà individuato un TEMA specifico, legato al paesaggio nei suoi molti e diversi aspetti, materiali e immateriali, sul quale chiunque potrà inviare i propri scatti fotografici che interpretano il tema posto.

Le fotografie inviate diventeranno uno speciale catalogo virtuale e saranno pubblicate sui social e sul sito regionale, per andare quindi a costruire via via una raccolta di scatti sui diversi temi che confluiranno in una mostra che l’Osservatorio regionale ER ha intenzione di realizzare entro il 2020, per dare una rappresentazione del nostro territorio così come visto da tutti noi.

Appuntamento quindi il 1^ maggio 2020 sulla pagina https://www.facebook.com/osservatoriopaesaggioER/