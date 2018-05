Info Una casa alle giovani coppie e altri nuclei familiari Pubblicato l'elenco degli alloggi offerti dagli operatori. Entro il 29 giugno 2018 la scelta del posto per poi accedere ai contributi Tweet Tweet Si è conclusa la prima fase del bando "una casa alle giovani coppie ed altri nuclei familiari", con 848 alloggi messi a disposizione delle famiglie, distribuiti in tutte le provincie della regione Emilia-Romagna. I nuclei entro il 29 giugno 2018 potranno scegliere una delle case contenute nell'elenco disponibile online, all'interno del quale sono riportati i dati relativi ai singoli alloggi (localizzazione, superficie, prezzo, canone, disponibilità) e i riferimenti utili per contattare l'operatore proprietario (indirizzo, telefono, fax, mail). Le famiglie, dopo avere individuato la casa alla quale sono interessati, dovranno contattare l'operatore che lo ha messo a disposizione, per visitare l'alloggio e concordare le condizioni contrattuali. Il prezzo di vendita non può superare il valore indicati nell'elenco. L'importo del contributo per alloggio è di 20.000 euro, elevato a 25.000 per gli alloggi relativi a interventi di recupero edilizio. Il 2 luglio 2018 dalle ore 9 alle 17 i nuclei familiari che avranno firmato un pre-contratto potranno presentare la domanda di contributo compilando un modulo online, che sarà disponibile sul portale Territorio ER. Il 13 luglio 2018 sempre sullo stesso sito sarà pubblicata la graduatoria dei nuclei ammessi al contributo. Per maggiori informazioni sul bando e sull'elenco degli alloggi è possibile consultare la notizia sul sito web regionale dedicato alle "Politiche abitative" Azioni sul documento Stampa