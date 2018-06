Info Pratiche socio-culturali e rigenerazione urbana. Esperienze di partecipazione e innovazione Il 26 giugno a Bologna la quarta iniziativa del "Bando per la rigenerazione urbana" Tweet Tweet Ultimo incontro laboratoriale di accompagnamento al “Bando per la Rigenerazione Urbana” in programma a Bologna il 26 giugno, dal titolo “Pratiche socio-culturali e rigenerazione urbana. Esperienze di partecipazione e innovazione”. Si parlerà di processi partecipativi e del fondamentale ruolo che questi possono avere nei processi di rigenerazione urbana. L’incontro su tutta la giornata, sarà diviso in due parti. Una prima parte, con comunicazioni frontali sulle opportunità offerte dalla nuova legge regionale in materia di partecipazione, sulle modalità e i momenti di accompagnamento nel processo di rigenerazione urbana, sull’autogestione e gli usi temporanei e infine sulle valutazioni e gli impatti prodotti. Una seconda, organizzata attraverso un OST (tecnica partecipativa, acronimo per Open Space Tecnology), nella quale i partecipanti sono chiamati a rispondere sui perché e i come fare partecipazione, con l’obiettivo di socializzare buone pratiche, problemi e possibili soluzioni, nonché capire quali strumenti o misure possono essere di supporto affinché queste pratiche siano garanzia di qualità e innovazione. L’incontro si svolgerà dalle 9:30 alle 17:00, nella Sala BCD ammezzato - Terza Torre | viale della Fiera, 8 - Bologna Come iscriversi L’evento è gratuito, previa iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati, e per partecipare è necessario iscriversi on-line Partecipa Per maggiori informazioni: Programma e approfondimenti della giornata Azioni sul documento Stampa