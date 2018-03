Info Città, spazi pubblici e cambiamenti climatici: strumenti per città resilienti. In Regione il seminario REBUS® Appuntamento a Bologna il 23 marzo 2018 Tweet Tweet Un seminario sui temi dei cambiamenti climatici e degli effetti sulle città, della strategia per la qualità urbana ed ambientale negli strumenti di pianificazione e la centralità degli spazi pubblici nella realizzazione delle misure per la mitigazione e l’adattamento al clima. E' l'iniziativa che il Servizio pianificazione territoriale ed urbanistica, dei trasporti e del paesaggio della Regione Emilia-Romagna ha organizzato, per il prossimo 23 marzo, con Anci Emilia-Romagna. L'incontro, intitolato "Città, spazi pubblici e cambiamenti climatici. Strumenti per città resilienti", è accreditato presso il sistema regionale per la formazione e sviluppato nell'ambito del percorso formativo regionale REBUS®. A chi si rivolge L'incontro è rivolto principalmente ai funzionari della Direzione generale Cura del territorio e dell’ambiente - architetti, ingegneri, agronomi, pianificatori e geologi - che lavorano nei settori della difesa del suolo, della tutela della acque, della qualità dell’aria, della VIA, VAS/VALSAT, della Protezione civile, ecc. I temi Nel corso della giornata saranno illustrati i fenomeni dell’isola di calore urbana, dell’onda di calore e delle precipitazioni intensificate dal punto di vista del loro impatto sul benessere, sulla salute e sulla sicurezza delle popolazioni urbane. Si approfondiranno soluzioni, casi studio e strumenti legati alla rigenerazione urbana e alla progettazione degli spazi pubblici con particolare attenzione ai temi della qualità dell’ambiente urbano e della resilienza. Si parlerà di progettazione del comfort urbano, di Nature based Solutions (NbS) e di Sistemi di drenaggio urbano sostenibile (SUDS), del ruolo della vegetazione urbana per la mitigazione climatica e la riduzione degli inquinanti e di eco-quartieri realizzati nel nord Europa per l’adattamento al clima. Dove e quando - Come iscriversi Il seminario si terrà il 23 marzo 2018 dalle 9,00 alle 17,30, presso la Sala 20 Maggio 2012 (Regione Emilia-Romagna, viale della Fiera 8, Bologna). E' gratuito, previa iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati, ma è prevista una lista d'attesa . Per partecipare è necessario iscriversi unicamente on-line attraverso il portale Eventbrite al link: http://bit.ly/ISCRIZIONI-23-MARZO. Una volta riservato il posto, basterà presentarsi il giorno dell’evento all'ingresso della Sala 20 Maggio 2012 e firmare il registro presenze riservato ai funzionari regionali. Crediti formativi Ai funzionari della Regione Emilia-Romagna saranno attribuiti i crediti formativi riconosciuti dal sistema regionale. II seminario è accreditato presso gli Ordini degli Architetti - 7CFP- degli Agronomi - 0,75 CFP - e degli Ingegneri - in autocertificazione. Programma Azioni sul documento Stampa