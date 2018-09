Info 1^ Conferenza nazionale delle green city Il 28 settembre a Bologna presentazione di best practice e delle linee guida delle green city Tweet Tweet Si terrà a Bologna il prossimo 28 settembre la 1^ Conferenza Nazionale delle Green City organizzata dal Green City Network, promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L’iniziativa nasce dall’idea che alle città italiane serva un rinnovato e più incisivo approccio, integrato e multisettoriale al benessere, all’inclusione sociale e allo sviluppo locale durevole delle città, basato su aspetti ormai decisivi quali l’elevata qualità ambientale, l’efficienza e la circolarità delle risorse, la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico. Nella Conferenza, oltre alle best practice nazionali ed internazionali, si presenteranno le Linee Guida per le Green City, nelle quali, in 15 punti, si delinea un percorso per lo sviluppo della green economy nelle città. Con l'occasione, si approfondiranno i temi di come finanziare la rigenerazione urbanae attuare la green city. L’evento si svolgerà dalle 10.00 alle 18.00 in Viale della Fiera, 8 – Terza Torre della Regione Emilia-Romagna a Bologna, e per motivi organizzativi è necessario iscriversi prima. Di seguito i link al Programma e al Form di registrazione . È in corso l’accreditamento presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Bologna. Azioni sul documento Stampa