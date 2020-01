Mika Taanila: artista e filmmaker finlandese espone al padiglione de l'Esprit Nouveau

Il Padiglione de l'Esprit Nouveau di Bologna, fino al 22 marzo 2020, ospita Damage/Control, prima mostra personale in un’istituzione pubblica italiana dell’artista e filmmaker finlandese Mika Taanila (Helsinki, 1965).

L'iniziativa, che sarà inaugurata giovedì 23 gennaio alle ore 17, è promossa da Istituzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna e Regione Emilia-Romagna in collaborazione con Frame Contemporary Art Finland, Kinotar (Helsinki), Testifilmi (Helsinki), Associazione Culturale Stòff e con il patrocinio di Ambasciata di Finlandia a Roma. La mostra sarà presentata come main project dell’ottava edizione di "Art City Bologna", il programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere.

L'esposizione, curata da Lorenza Pignatti, presenta un’ampia selezione di opere multimediali incentrate sulle continue trasformazioni dell'immagine in movimento: due videoinstallazioni, una serie di fotogrammi intitolati Black and White Movies, la serie Film Reader, una nuova produzione di collage dal titolo Family Films e tre opere filmiche (Futuro - A New Stance for Tomorrow, Future Is Not What It Used to Be, Tectonic Plate).

La ricerca multidisciplinare di Taanila indaga le forme del sapere e il significato storico e culturale di utopie passate che sono diventate archeologia del futuro e gli scenari futuri della condizione umana, con una particolare attenzione alla natura ambivalente delle innovazioni tecnologiche che hanno portato l'umanità a vivere in una perenne condizione di allerta e di “Damage Control”.

Giorni e orari di apertura:

sabato e domenica, dalle ore 15 alle ore 18

Orari di apertura straordinaria in occasione di ART CITY Bologna 2020

Venerdì 24 gennaio, sabato 25 gennaio, domenica 26 gennaio dalle ore 11.00 alle ore 20.00