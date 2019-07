Piani territoriali (PTM e PTAV), stanziati i contributi per le Province e la Città metropolitana di Bologna

Per favorire l’adeguamento della pianificazione generale vigente alla Legge regionale 24/2017 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), la Regione ha stanziato i contributi destinati alla Città metropolitana di Bologna e ai soggetti di area vasta (le Province).

E’ interesse della Regione contribuire alla predisposizione di approfondimenti e contenuti innovativi dei Piani territoriali di area vasta e del Piano territoriale Metropolitano per renderli più rispondenti alle attuali sfide di rigenerazione urbana e territoriale e poter corrispondere più adeguatamente alle strategie e ai programmi europei, nazionali e regionali in materia di sviluppo sostenibile.

Attraverso i Piani territoriali, infatti, le Province e la Città metropolitana di Bologna contribuiscono alle scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio sia di sviluppo sociale ed economico territoriale sia di tutela e valorizzazione ambientale, esercitando la funzione di coordinamento delle scelte urbanistiche dei Comuni e delle loro Unioni.

Per usufruire dei contributi, ripartiti in egual misura tra tutti i soggetti interessati, il processo di adeguamento alle previsioni della LR 24/2017 dei Piani territoriali di area vasta (PTAV) e del Piano territoriale Metropolitano (PTM) va avviato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, quindi entro il 01/01/2021.

Ai fini della concessione dei contributi, la Città metropolitana di Bologna e le Province devono trasmettere entro il 30/09/2019 alla Regione, all’indirizzo urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it:

il cronoprogramma delle attività per le fasi di consultazione, formazione ed approvazione del PTM o del PTAV;

il cronoprogramma finanziario di spesa suddiviso per le annualità 2019, 2020, 2021, ai sensi del D.Lgs 118/2011.

Per tutte le informazioni consultare il testo della Delibera 1118 "Quantificazione, riparto e assegnazione di contributi alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province di Rimini, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Modena, Reggio-Emilia, Parma e Piacenza per favorire la formazione dei Piani Territoriali (PTM e PTAV) - LR 24/2017, Art. 3, comma 6"