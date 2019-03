Consumo di suolo, la Regione pubblica i dati 2018 in collaborazione con i Comuni

Sono disponibili i dati relativi al monitoraggio sul consumo di suolo per l’anno 2018, in conformità con la legge urbanistica 24/2017 (art. 5, comma 6).

I Comuni devono infatti rendere pubblici i dati numerici e cartografici dello stato del consumo di suolo nel proprio territorio; per un periodo transitorio di applicazione della legge trasmettono i dati alla Regione, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito.

Raccolti semestralmente al 30 giugno 2018 e al 31 dicembre 2018, i dati sono consultabili alla pagina dedicata al monitoraggio del consumo di suolo per l'anno 2018.

Nella medesima pagina sono disponibili i dati relativi al 2017, per avere un quadro di riferimento dello stato di fatto al momento dell'entrata in vigore della legge 24/2017. Per il monitoraggio del 2017, i dati non sono stati trasmessi dai Comuni alla Regione ma acquisiti da foto satellitare.

