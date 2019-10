"Il paesaggio dell’Appennino parmense: opportunità di sviluppo locale tra fragilità e valori", un seminario a Parma

Il 24 ottobre prossimo prende avvio il corso di formazione "Materia paesaggio 2019", un corso di formazione promosso dalla Regione in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura (DIA) e il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale (SCVSA) dell’Università degli Studi di Parma.

Ad aprire il percorso formativo sarà un seminario dal titolo "Il paesaggio dell’Appennino parmense: opportunità di sviluppo locale tra fragilità e valori", che si terrà a Parma, dalle ore 9,30 alle 17, presso il Centro Congressi, Plesso Aule delle Scienze (padiglione 25), Università di Parma, dalle 9,30 alle 17,00.

Il seminario, oltre a illustrare gli obiettivi di Materia paesaggio 2019, descrivendo e raccontando l’area oggetto di studio, propone un ampio ventaglio di approfondimenti tecnici attraverso le relazioni di docenti ed esperti invitati a presentare le più importanti discipline relative a temi che riguardano il territorio dell’Appennino. Lo scopo è diffondere conoscenza, buone pratiche, riflessioni, esempi e suggestioni a chi per attività professionale o interesse personale voglia approfondire i temi del rafforzamento e miglioramento dei valori paesaggistici come veicolo di sviluppo locale, sia per le attività economiche che influenzano le trasformazioni dei paesaggi e lo sviluppo locale, sia per la salvaguardia di questi territori sottoposti al rischio idrogeologico e di abbandono.

Sono previsti crediti formativi per i professionisti.